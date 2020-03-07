На этот раз угрозы посыпались не в сторону Украины

Российская Федерация готовится к возвращению тех территорий, которые принадлежали ей еще со времен Российской империи

Такими безумными идеями поделился член Совета Федерации России Алексей Кондратьев во время прямого эфира в одной из пропагандских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

По словам Кондратьева, речь идет о таких странах: Польша, Финляндия и другие. По его мнению востановление исторической справедливости является для РФ делом принцыпа, а также данью памяти предкам.

"Мы должны для своих потомков сохранить то, что оставили нам деды! Послушав отдельных политиков, наша страна развалилась в 1917 и потеряла Финляндию, Польшу и часть Закавказья. В 1991 мы таких же, как вы, послушали и потеряли часть Закавказья, Прибалтику и много еще чего", - в приступе гнева начал свою тираду нервный российский политик.

По его мнению именно сейчас Россия имеет полное право и силы вернуть все территории обратно:

"А вот сейчас Россия сделана так, чтобы вернуть все обратно! Все, что нам оставили и завещали наши деды!" — нагло заявил Кондратьев.

Также ранее сообщалось, что скандальное высказывание Владимира Жириновского активно обсуждают в сети.