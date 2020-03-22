Скандальный российский политик Владимир Жириновский сделал очередной безумный выпад в сторону Украины

Владимир Жириновский часто делает скандальные заявления в сторону украинского народа. Так, на этот раз он поделился странным мнением о том, что украинцы якобы не имеют никакого желания иметь свое собственное государство.

Как сообщает Politeka.net, такими бредовыми заявлениями он поделился в своем Телеграм-канале.

"В СССР после самой кровопролитной войны в мире быстро восстановилось население, люди хотели жить, хотели жить здесь, несмотря на все проблемы. А Украина в мирное время за 28 лет независимости почти половину населения потеряла: было 50 млн, а стало 30. Сами украинцы не хотят Украины!" - начал возмущаться скандальный российский политик.

Только вот, похоже перед тем, как бросаться такими заявлениями российский политик забыл проверить статистику. Ведь по данным госстата на 1 января 2019 года, количество населения в Украине составило 42 153 200 человек, но никак не 30 миллионов. Да и позабыл, что колличество россиян также сокращается, а в ООН прогнозировали: россиян к 2050 году станет на 11 миллионов меньше.

Также ранее сообщалось, что Жириновский заверял, что Украина якобы является игрушкой в руках всей Европы. Кроме того, он поделился маразматичными фантазиями о том, что Украину все европейские страны перекидывают друг-другу, поджигают и тушат.