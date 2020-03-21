Один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Соловьев сделал наглые заявления об Украине

Так, он ехидно отметил, что боевые действия на территории Донбасса закончатся только в том случае, если Российская Федерация получит контроль над всей Украиной.

Очередными угрозами о вторжении в Киев он поделился во время прямого эфира его пропагандской программы, которую транслируют на телеканале Россия 1.

Владимир Соловьев

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Невменяемый Соловьев начал озвучивать свои угрозы, отвечая на вопрос гостя студии, украинского политолого Василия Вакарова о том, почему Россия совсем ничего не предпринимает, чтобы закончить конфликт на Донбассе, а скорее наоборот подливает масла в огонь.

По словам Соловьева, для этой цели власти России должны войти в Киев:

"Потому что для этой цели мы должны войти в Киев, провести конституционное собрание, по документам согласованное с представителями "Л/ДНР", как написано в Минских соглашениях, заставить вашу Раду принять эти документы, которые опять-таки согласованы с представителями "Л/ДНР", заставить Украину отвести войска на требуемую дистанцию" — начал ехидно объяснять топ-пропагандист Кремля.

владимир соловьев и путин

Также ранее сообщалось, что Жириновский заверял, что Украина якобы является игрушкой в руках всей Европы. Кроме того, он поделился маразматичными фантазиями о том, что Украину все европейские страны перекидывают друг-другу, поджигают и тушат.