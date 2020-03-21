Один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Соловьев сделал наглые заявления об Украине

Так, он ехидно отметил, что боевые действия на территории Донбасса закончатся только в том случае, если Российская Федерация получит контроль над всей Украиной.

Очередными угрозами о вторжении в Киев он поделился во время прямого эфира его пропагандской программы, которую транслируют на телеканале Россия 1.

Невменяемый Соловьев начал озвучивать свои угрозы, отвечая на вопрос гостя студии, украинского политолого Василия Вакарова о том, почему Россия совсем ничего не предпринимает, чтобы закончить конфликт на Донбассе, а скорее наоборот подливает масла в огонь.

По словам Соловьева, для этой цели власти России должны войти в Киев: