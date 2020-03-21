Скандальный российский политик Владимир Жириновский сделал очередное скандальное заявление, в котором решил использовать украинцев ради решения демографических проблем в Российской Федерации

Как сообщает Politeka.net, такими наглыми идеями он поделился в своем Телеграм-канале.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что в России возникла демографическая ситуация, которую уже давно можно было бы побороть.

Депутат нелегитимной Госдумы решил сделать это так, чтобы русские вернулись из-за границы в Россию. Он пообещал помочь всем приезжим ускорить получение российских документов и предложил пособие при переезде.

"Мы вот только-только ввели ускоренный вариант для жителей Донбасса и уже десятки русских получили паспорта. Если бы сделали это раньше, то только с одной Украины могли получить 5-10 млн человек. С Балкан сколько славян могли бы приехать к нам. А потомки русских мигрантов?", - поделился своими идеями Жириновский.

Кроме того, он всецело верит в то, что коренные жители РФ, которые живут за границей решат вдруг вернуться назад, ведь это родина их предков.

"Многие очень хотят связать свою жизнь с родиной предков, потому что не все устроили свою жизнь за границей. Но мы же их не приглашаем, не помогаем им, а это тысячи человек!", - подытожил одиозный политик.