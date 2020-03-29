Один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в очередной раз начал угрожать Украине

Топ-пропагандист Кремля, а по совместительству ярый украинофоб Владимир Соловьев начал угрожать Украине ракетным ударом, кроме того, он выразил уверенность в том, что украинцы очень боятся этого.

Своими неадекватными фантазиями, которые выходят за рамки здравого смысла, Владимир Соловьев поделился во время прямого эфира пропагандисткой телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"Нашим когда надо – куда надо долетает! Поэтому и вы здесь немножечко вот так вот побрехиваете, но немножечко и подбзд*хиваете. Потому что знаете, что если Россия бровь поднимет, вам придется очень туго", – весьма в оскорбительной манере высказался ехидный топ-пропагандист.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский решил пожаловаться на развал СССР, ведь он считает, что после этого Российская Федерация многое потеряла, а последствия такого развала ощутимы до сих пор.

Он вспомнил, что сборная России по футболу часто проигрывает, но если бы все еще был СССР такого бы не происходило, ведь были бы украинские и грузинские команды, которые могли бы принести победу РФ.