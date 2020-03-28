Скандальный журналист Александр Чаленко после Революции Достоинства решил сбежать в Российскую Федерацию, а теперь ходит по российским телеканалам и делает громкие пропагандистские заявления об Украине

Как сообщает Politeka.net, скандальные заявления о том, что украинцев не существует он сделал на лекции, которую читал в Москве, об это сообщил политолог и блогер Алексей Голобуцкий в личном Телеграм-канале.

"Чтобы стать единой, мощной европейской нацией, лидером Европы, мы должны объединиться, должна появиться единая русская нация. Этому мешает то, что большинство великороссов считают, что украинцы существуют. Это инерция, от которой мы должны отказаться", – отметил пропагандист и ярый фанат Путина.

По другому развитию событий в 2014 году, по его мнению, РФ могла бы захватить украинские города. Он начал отмечать, что Киев якобы давно был российским, если бы они имели другой взглядом на то, являются ли Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Донецк, и так далее, русскими городами.

Ко всем неадекватным заявлениям он добавил, что Киев мог бы стать городом Российской Федерации если бы там стояли российские танки.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский решил пожаловаться на развал СССР, ведь он считает, что после этого Российская Федерация многое потеряла, а последствия такого развала ощутимы до сих пор.

Он вспомнил, что сборная России по фотболу часто проигрывает, но если бы все еще был СССР такого бы не происходило, ведь были бы украинские и грузинские команды, которые могли бы принести победу РФ.