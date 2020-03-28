Рупор Кремля имеет такой же длинный язык, как и его жена

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев совершил незаконный визит в Золотое, его посещение прокомментировал муж Ольги Скабеевой, пропагадист Евгений Попов не забыв при этом пригрозить Украине

Так, рупор Кремля начал цинично шутить, что политик оккупантов приехал на Донбасс и переместил российско-украинскую границу.

"В нашей студии – депутат Госдумы, который передвинул границу России с Украиной примерно на 200 километров вглубь Украины! Лично контролировал, как говорят, разведение войск в поселке Золотом. В Украине бьют тревогу – вот, мол, она, оккупация и чуть ли не главный оккупант", – ухмыляясь начал говорить телеведущий низкопробной телепередачи Евгений Попов.

В то же самое время, Журавлев начал нагло оправдываться и обьяснять свое несанкционное посещение территории чужого государства.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский решил пожаловаться на развал СССР, ведь он считает, что после этого Российская Федерация многое потеряла, а последствия такого развала ощутимы до сих пор.

Он вспомнил, что сборная России по фотболу часто проигрывает, но если бы все еще был СССР такого бы не происходило, ведь были бы украинские и грузинские команды, которые могли бы принести победу РФ.