Тайную базу Владимира Путина использовали для операций по всей Европе

Об этом сообщает Немецкая волна.

Отмечается, что секретная база российских шпионов была обнаружена во французских Альпах.

Сразу 15 агентов разведки использовали французские Альпы в качестве "базы для проведения операций по всей Европе". Они являлись агентами элитного подразделения ГРУ ГШ, которое отвечало за заказные убийства, акты саботажа и передачу секретных данных.

Не исключен, что один из шпионов был причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в Солсбери.

По информации журналистов, спецслужбы ЕС вышли на эту тайную базу в ходе расследования покушения на Скрипалей. В период с 2014 по 2018 годы профессиональные разведчики из РФ неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.

Несмотря на то, что тайная база Путина находилась практически "под носом" у Эммануэля Макрона, шпионы не выполняли задания на территории Франции, а работали в Болгарии, Молдавии и Черногории.

Ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили о возможном новом ударе РФ. По словам военного эксперта Алексея Арестовича, ежедневно ситуация в акватории Азовского моря накаляется, а Владимир Путин продолжает реализовывать гибридный сценарий по отношению к Украине.

«Гибридное противостояние растет, но я сомневаюсь, что оно может перерасти в полноценный вооруженный конфликт. Сейчас Киеву необходимо как можно активнее защищать свои интересы в морских акваториях. Это касается и морских договоров, подписанных с Москвой», — отметил он.

Арестович также заметил, что на сегодняшний день Владимир Путин не решится на обстрел торговых украинских судов, но Киеву не стоит расслабляться.

«Кремль сегодня не в том положении, чтобы открыто использовать военную силу. Они будут издеваться над нами с помощью долгих досмотров судов. Кстати, подписанный договор об использовании Азовского моря позволяет Москве это делать, а мы не можем ей ничего предъявить. Поэтому россияне, пользуясь формальным поводом, задерживают суда для досмотра. В этом и весь парадокс сложившейся ситуации», — резюмировал военный эксперт.

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