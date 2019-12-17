Стало известно, какая польза Владимиру Путину от эскалации конфликта на Донбассе и раздачи российских паспортов в ОРДЛО

Подобное мнение озвучил американский офицер Гарри Табах, передает Politeka.net.

По его словам, Владимир Путин активацией военных действий на Донбассе и раздачей паспортов в «Л/ДНР» пытается проверить новую украинскую власть "на прочность".

«Так он проверяет новую украинскую власть, насколько он может ими манипулировать. Было видно, что российская сторона пытается влиять на выборы в Украине. Не потому, что Кремль хотел победы Порошенко или Зеленского. Нет, просто Путин хочет внести раздор, расколоть общество. В США это получилось, когда Трамп пришел к власти — он расколол наше общество на две полярные части. То же самое президент РФ пытается сделать у вас: он играется и там, и сям, чтобы Украина развалилась на несколько частей, и тут будет гражданская война до того, как это будет в России», — объяснил эксперт свою точку зрения.

Офицер США не сомневается, что подобная тактика позволит Владимиру Путину консолидировать Россию и как можно дольше оставаться при власти.

«Он будет говорить: вы хотите, как в Украине?» – утверждает военный.

Также Гарри Табах добавил, что полномасштабного вторжения со стороны России можно избежать только в одном случае – когда Украина обзаведется боеспособной армией и вооружением современного образца.

«Украинское военное развитие не изолировано. Сюда многие западные страны хотят инвестировать, хотят помочь создать современную украинскую армию с современным оружием, с профессиональными солдатами. А это очень опасно для России. Не потому, что они боятся проиграть или потерять живую силу — человеческая жизнь для них ничего не стоит», — резюмировал бывший представитель Североатлантического Альянса в Москве.

Ранее в США также предупреждали Украину о возможной атаке российской армии с моря. Как заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, не стоит исключать сценарий, при котором Владимир Путин может решиться на захват нового украинского региона.

Ходжес также напомнил украинцам, что только силы Североатлантического альянса способны дать военный отпор российской армии на территории Европы.

«Если они будут считать, что Запад ничего не сделает, тогда, думаю, есть реальная опасность, что они будут сильнее давить на Одессу и затем в направлении Румынии», — объяснил высокопоставленный военный логику лидера Кремля.

Также ранее журналист Роман Цимбалюк утверждал, что Владимир Путин пока не планирует придумывать новые поводы для полномасштабного удара по нашей стране.

Заявление путинских пропагандистов о том, что якобы политическая общественность страны-агрессора еще думает, как себя повести в ситуации смены власти в нашей, являются обыкновенным фарсом, не сомневается Цимбалюк, работающий сегодня в России.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Пyтинa нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе