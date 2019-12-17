Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обеспокоен угрозами со стороны противников земельной реформы

Так, 16 декабря Арахамия прокомментировал журналистам недавний инцидент с нардепом Михаилом Ананченко в Сумах. Напомним, в связи с тем, что "слуге" угрожали расправой, сотрудники СБУ инсценировали нападение, чтобы выйти на след настоящих преступников.

По словам Арахамии он тоже получил предупреждение от правоохранителей о том, что на этой неделе "слуг" могут ожидать опасности.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они фактически не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", – объяснил глава фракции.



Протесты аграриев под Радой набирают обороты, и Арахамия уверен, что начинается "агрессивная фаза".



"Они имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе, у нас есть информация, будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", – добавил нардеп.



Напомним, вечером 15 декабря нардеп Михаил Ананченко опубликовал в соцсети Фейсбук фото из "скорой помощи", на котором он предстал с ссадиной на щеке и заявил, что на него напали люди в балаклавах.

«Совершили нападение два молодых человека в балаклавах. Такие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», - подписал снимок Ананченко.

Позднее выяснилось, что это была всего лишь инсценировка, дабы предупредить реальное нападение.

Также мы сообщали, 17 декабря под стенами Верховной Рады проходят масштабные волнения, которые уже окрестили "земельным майданом". В результате протестов, силовики пустили в ход слезоточивый газ.

Представители националистической организации «Нацкорпус» хотели установить палатки перед зданием парламента. Полицейские поинтересовались, есть ли у них разрешение на установку палаток. Из-за этого произошли столкновения. Представители «Нацкорпуса» облили зеленкой полицейских, а те, в свою очередь, использовали слезоточивый газ.

Напомним, соратника Зеленского атаковали люди в балаклавах: первые подробности.

Как сообщала Politeka, "Слугу народа" атаковали: появилось экстренное заявление СБУ, скандальные детали и фото

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