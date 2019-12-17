В сети указали на важный момент встречи президента Украины Владимира Зеленского с российский лидером Владимиром Путиным на нормандском саммите

Об этом рассказал журналист «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, который внимательно следил за ходом встречи в Париже, пишут Факты.

Он подчеркнул, что найти выход в нынешнем противостоянии со странами Запада является очень важным заданием.

«Россия ищет выход, я в этом глубоко убежден. Дело в том, что состояние, в котором она находится сейчас, даже несмотря на смягчение позиции Макрона и даже на позицию Трампа, это в действительности ситуация конфронтации», — рассказал журналист.

По словам Мартыненко, в скором времени вызовы перед Россией будут нарастать.

«Серьезное обострение может начаться в 2024 году, когда действующий режим либо продлит существование, или же перейдет в новое качество. «Точка зрения, продемонстрированная на этой встрече («нам некуда спешить, мы подождем»), мне кажется не очень дальновидной», — подчеркнул он.



Журналист убежден, что Россия неизменно стремится заморозить процесс переговоров, хотя это не сулит ничего хорошего ни Киеву, ни Москве.

Ранее мы сообщали, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности беседы двух президентов. По его словам, разговор лидеров длился от силы минут 15, прежде чем их прервал глава Франции Эммануэль Макрон. Песков высказал сомнение, что Зеленкий с Путиным поняли друг друга, так как общаются "разными терминами".

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - отметил Песков в эфире одного из телеканалов России.

Также мы сообщали, Песков рассказал, что порой беседа участников "нормандской четверки" велась на повышенных тонах. Пресс-секретарь отметил, что такое поведение, к примеру, обычно для Путина - "это был «рабочий разговор» и иногда его участники вынуждены были говорить громче обычного".

Однако, излишняя эмоциональность, по мнению Пескова, не помешала проведению саммита.

Причиной всплеска стало стало то, что во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, согласованого еще в сентябре, что не понравилось Путину. Российский лидер все же настоял на своем.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.