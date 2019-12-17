Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями о визите в украинские магазины в столице Азербайджана Баку

Президент показал фото в социальных сетях с визита в магазин. Он отметил, что местный бизнесмен открыл 11 магазинов с украинскими товарами. Планирует при этом расширять свой бизнес. Помимо новых точек, откроет еще и украинский ресторан. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку президента.

"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - написал глава государства.

Под фото появилось много комментариев украинцев. Пользователи также обеспокоены тем, что под Радой сейчас столкновения и просят вернуться Зеленского в Украину.

"Храни вас сырный бог!", "Круто", "Визит важный, насыщенный, яркий и колоритный! Азербайджан гостеприимно принимает нашу делегацию - это очень приятно. Удачи, вам, президент", "Возвращайтесь домой, некогда отдыхать. Тут наши наших бьют", - пишут украинцы.

Ранее мы сообщали, что Тимошенко захватила Раду пока Зеленский в Баку.

17 декабря заседание Верховной Рады закончилось, так толком и не начавшись. Лидер БЮТа Юлия Тимошенко с коллегами-нардепами, а также представители "Оппозиционной платформы - за жизнь" захватили президиум, пока глава государства Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Азербайджана Баку. В то время, как Тимошенко "воинствовала" в Раде, под стенами парламента происходило сразу несколько пикетов.

Сообщалось, что ситуация под Верховной Радой в Киеве, где проходит митинг против закона о рынке земли, обостряется.

Возле Верховной Рады уже установили большие «военные» зеленные палатки, можно сказать, что начался «земельный майдан». При этом полиция в усиленно экипировке пыталась снести эти палатки.

Так, представители националистической организации «Нацкорпус» хотели установить палатки перед зданием парламента. Полицейские спецназначения спросили у них, есть ли разрешение на установку палаток.

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