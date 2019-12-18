Яке ж було моє здивування, коли законопроект від Зеленського, який за оцінками експертів Громадського руху «Рідна країна» співпадає по тексту із законопроектом Порошенка більше, ніж на 70%, а у частині щодо інституту префектів – більше 80%, затаврували ганьбою саме депутати від Порошенка і Яценюка, які голосували за майже ідентичний текст в 2016 і називали його конституційною перемогою.

Отож, порівнюємо тексти.

1. Для прикладу, бояться депутати, голови ОДА та міські голови від Порошенка, що в проекті Конституції від Зеленського не має нинішнього переліку областей і до якого сепаратизму це може призвести?

Відповідаю – в теорії може, але цього переліку не було і в проекті Конституції від Порошенка.

2. Про префектів та їх повноваження.

В проекті Зеленського практично слово в слово повторено текст проекту Порошенка щодо повноважень префектів. Є щоправда одна відмінність, яка не на користь прихильників колишнього президента. В єдиному і спільному тексті змін від двох Президентів про право Президента тимчасово зупиняти повноваження голови громади, ради громади, окружної( районної) та обласної ради та призначати власного Тимчасового державного уповноваженого, Конституційний суд у варіанті Порошенка розглядає конституційність такого рішення невідкладно, у варіанті Зеленського – не довше 7 календарних днів.

3. Тепер про «особливий статус Донбасу».

Нагадаю, що у проекті Порошенка пропонувалося включити пунктом 18 Розділу 15 «Перехідні положення» Конституції України такий текст:

«Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначається окремим законом» і ще раз нагадаю, що це попередньо схвалили 265 депутатів (115 – партія Порошенка, 69 – партія Яценюка, 5 – партія Садового, 38 – партії Бойка-Медведчука-Вілкула..)

Проект Зеленського не містить жодної згадки про особливості для Донбасу. Натомість, викликає серйозні застереження право ВР виключно законами визначати правовий статус адміністративно-територіальних одиниць.Саме цією нормою можна скористатися для визначення особливого правового статусу Донбасу. Хоча нагадаю, що в Україні від 2015 року такий законопроект вже є і нині його дію продовжено до 1 січня 2021 року!

Загальний висновок

Законопроект змін до Конституції щодо децентралізації від Зеленського за концепцією повністю повторює законопроект від Порошенка.

Суттєвою відмінністю є відсутність в проекті конституційних змін згадки про особливості правового статусу для Донбасу.

За будь-яких обставин нова, стара версія децентралізації від Зеленського-Порошенка потребує суттєвого допрацювання щонайперше від фахівців та відповідно широкого публічного обговорення перед ухваленням рішення.

П.С. І до теми політичної етики.

Подаю мій блог про неприйнятність підтримки законопроекту Порошенка Орликом, Грушевським та Петлюрою, а значить і законопроекту від Зеленського. А тим, хто хто 3 роки тому підтримував чи голосував «за»,делікатно раджу нині просто помовчати.

Микола Томенко, лідер партії Громадський рух “Рідна країна”