В оккупированном Крыму выступили против проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти

Так называемый глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что упоминание Крыма и Севастополя следует исключить из Основного закона Украины.

"Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины (по децентрализации власти).

Соответствующая запись есть на сайте парламента.

В карточке законопроекта отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Законопроект обозначен как неотложный.





Также замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что дата проведения местных выборов в Украине напрямую зависит от проведения в стране децентрализации.

Корниенко отметил, что досрочные выборы состоятся уже в следующем году. Согласно Конституции, они должны пройти осенью, но окончательная дата зависит от нескольких факторов.





