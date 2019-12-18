В оккупированном Крыму выступили против проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти
Так называемый глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что упоминание Крыма и Севастополя следует исключить из Основного закона Украины.
"Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины (по децентрализации власти).
Соответствующая запись есть на сайте парламента.
В карточке законопроекта отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Законопроект обозначен как неотложный.
Также замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что дата проведения местных выборов в Украине напрямую зависит от проведения в стране децентрализации.
Корниенко отметил, что досрочные выборы состоятся уже в следующем году. Согласно Конституции, они должны пройти осенью, но окончательная дата зависит от нескольких факторов.
Напомним, Зеленский призыв Путина, такого в Кремле не ожидали.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».
Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки