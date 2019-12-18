Этот закон будет определять статус региона еще год

Владимир Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса еще на один год

В среду, 18 декабря, президент подписал законопроект о продлении действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года.

Отметим, что соответствующий закон был принят еще в 2014 году. Предполагалось, что он будет действовать три года, однако его действие было решено продлить.

В соответствии с законом, на территории Донбасса временно вводится особый порядок местного самоуправления, и «государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Законопроект о продлении данного закона был предложен «Слугой народа» с целью создания «дополнительных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основах принципов и норм международного права и Устава ООН».

Ранее Верховная Рада поддержала этот законопроект.

Ранее в "ДНР" выступили с требованиями согласовать с ними и "ЛНР" закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Такое заявление сделал главарь террористов Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

По его словам, в Конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР.

"Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию"", - заявил главарь террористов.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины (по децентрализации власти).

В карточке законопроекта отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Законопроект обозначен как неотложный.

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина: "Гибридный мир на Донбассе".

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.