Нардепы устроили потасовку во время заседания аграрного комитета Верховной Рады

Так, нардеп от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива подрался со своим коллегой от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, из-за чего пришлось объявить перерыв. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Конфликт возник, когда народные избранники рассматривали поправки к Закону о продаже сельскохозяйственной земли. Но разногласия возникли вовсе не из-за политических или экономических вопросов.

Председатель комитета Николай Сольский поставил на голосование предложение установить час, до которого будет продолжаться заседание. Но нардепы его не поддержали.

В дальнейшем комитет продолжил рассматривать поправки к законопроекту. В это время депутаты от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" скандировали "ганьба" и собрались вокруг главы комитета с требованием завершить заседание.

В этот момент повздорили Кива и Мотовиловцев. Успокоить депутатов взялись коллеги, в частности Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от Кивы. В этот момент лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко разбрасывала документы, лежавшие на столе председателя комитета.

После этого был объявлен перерыв.

Нардепы согласовали решение завершить заседание в 00:30. Из более 4600 тысяч поправок удалось рассмотреть около 192.

Как сообщалось ранее, украинские депутаты устроили переполох на заседании в среду, 11 декабря.

Ранее мы писали о том, что драка произошла в Верховной Раде пятого декабря, в четверг.

Депутаты подрались за колонной, что находится в секторе "Европейской солидарности". Дрались нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

"Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь", - заявил спикер парламента.

При обращении Разумкова за колонной находились депутаты от фракции "ЕС" Владимир Арьев, Руслан Князевич, Андрей Иванчук, а также депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Аграрний комітет прямо зараз. Старі політики - старі методи 🤬 Gepostet von Yevheniya Kravchuk am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Напомним, с Ляшко расправились прямо перед судом, атака попала на видео.

Как сообщала Politeka, Геруса жестко атаковали прямо в коридоре, кадры слили в сеть.

Также Politeka писала, что "Слуга народа" попал в больницу после драки в Раде, открыто уголовное дело: все детали скандала.