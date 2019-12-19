Оккупированный российскими войсками Донбасс уже никогда не сможет восстановить свой экономический потенциал, который был до войны

Подобное мнение в своем блоге озвучил журналист Роман Цимбалюк, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, оккупированные Донбасс и Крым будут всегда напоминать о настоящей сущности агрессивной России.

"Мы же помним, как Финляндия в 1939 году "напала" вероломно на СССР? Кстати, эта история очень похожа на то, что переживает Украина. Тоже война, тоже частично потери территорий. Да, как и Карелию, Донбасс ждет то, что все порастет там мхом. Но мы будем жить и развиваться", – вспомнил нюансы мировой истории Цимбалюк.

Журналист также обратил внимание, что в команде президента Украины Владимира Зеленского все чаще говорят о том, что нужно как можно больше людей вывезти оттуда и предоставить им возможность жить на мирной территории.

"Донбассу – все, Донбассу крышка, хана. Региону – все. То есть, он вообще не несет уже и не будет нести, даже в случае, если произойдет чудо, он вернется в состав Украины (что я считаю малореальным на сегодня), то этой силы экономической уже не будет. А все почему? Спасибо русским освободителям! От заводов, фабрик – они же все разграбили! Люди уехали. Ничего там не осталось. Даже если теоретически Украина очень быстро, если бы русские ушли оттуда, восстановила экономические связи, но этой мощи донецкой уже не будет", - озвучил Цимбалюк свой печальный прогноз по оккупированному Востоку.

Подытоживая, украинский журналист добавил, что оккупированные российскими войсками территории навсегда станут "историческим памятником российского предательства, российского вероломства и военного вторжения".

Ранее мы сообщали о том, что Роман Цимбалюк жестко поставил на место спикера МИД РФ Марию Захарову.

В частности, соратница Владимира Путина получила жесткий отпор после того, как выдвинула претензии Владимиру Зеленскому. По словам Цимбалюка, Захарова не имеет никакого права выдвигать требования главе Украины.

"Учит нас Захарова. Но почему-то они здесь массово сделали монтаж в своих головах, в смысле российские говорящие головы. И забыли самое главное: как мы пришли к такому положению дел на востоке Украины? Напомнить вам слова Путина? Он прямо говорил нам, что Россия была вынуждена защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе", – жестко заявил Цимбалюк.

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина: "Гибридный мир на Донбассе".

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.