О формуле «всех на всех» в Москве уже не помнят

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз нарушил собственные обещания, которые были сделаны во время встречи в «Нормандском формате»

Украине и России не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех», как это было согласовано участниками нормандского саммита в Париже.

Как сообщает Politeka.net, политолог Виктор Таран в своем личном блоге на странице в сети Facebook прокомментировал эту ситуацию.

Он утверждает, что такая ситуация была весьма неожиданной для Офиса президента Украины и самого главы государства Владимира Зеленского, ведь казалось, что у же обо всем договорились. Но нет, Владимир Путин решил иначе, в очередной раз нарушив обещания, которые были сделаны во время встречи в Париже.

«Чуть больше, чем через неделю от переговоров в Париже, Россия публично нарушила договоренности, сорвав переговоры по обмену пленными. О формуле «всех на всех» в Москве уже не помнят» - пишет эксперт.

Он также назвал такое вопиющее событие - пощечиной со стороны Кремля для президента Украины Владимира Зеленского. Единственная надежда на то, что президент и его Офис сделают верные выводы, наконец осознав, что для востановления мира на территории Украины не достаточно перестать стрелять и сойтись где-то посередине.



«Мир наступит только после победы, а для этого надо бороться и не верить врагу. Всех пленных ребят мы обязательно домой вернем. Также, как и Донбасс и Крым. Вопрос исключительно времени. Правда на стороне Украины», - подытожил политолог.

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готов пойти Зеленский.

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.