Журналист Роман Цимбалюк не смог не потроллить пропагандистов из "Л/ДНР", которые приехали в Москву на пресс-конференцию Владимира Путина

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Politeka.net.

По словам Цимбалюка, с ними он столкнулся в кулуарах пресс-конференции Владимира Путина, которая скоро начнется.

"Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?" – задал он вопрос предателям с оккупированного Донбасса.

Пропагандисты "Л/ДНР" гневно отреагировали на вопрос журналиста и стали огрызаться.

"Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас", – заявили пособники российских оккупантов.

Роман Цимбалюк, в свою очередь, потроллил их из-за комендантского часа в оккупации, на что коллаборант ответил следующее: "А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?"

В ответ на это журналист поставил на место пропагандистов "Л/ДНР" и напомнил, что они, согласно международному законодательству, являются пособниками военных преступлений.

"Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", – осадил Цимбалюк коллаборантов с Донбасса.

Ранее мы сообщали о том, что Роман Цимбалюк предрек судьбу ОРДЛО. По его словам, оккупированные Донбасс и Крым будут всегда напоминать о настоящей сущности агрессивной России.

"Донбассу – все, Донбассу крышка, хана. Региону – все. То есть, он вообще не несет уже и не будет нести, даже в случае, если произойдет чудо, он вернется в состав Украины (что я считаю малореальным на сегодня), то этой силы экономической уже не будет. А все почему? Спасибо русским освободителям! От заводов, фабрик – они же все разграбили! Люди уехали. Ничего там не осталось", - подчеркнул журналист.

Он также заявил, что экономическую мощь региона не восстановить даже при условии, если в ближайшее время территорию покинут оккупационные войска РФ.

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина: "Гибридный мир на Донбассе".

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.