Встреча в Париже похоронила надежды российского президента Владимира Путина «раскусить» украинского коллегу Владимира Зеленского

Глава РФ после нормандского саммита увидел серьезную угрозу в лице президента Украины. В этом уверен бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, о чем и рассказал в эфире «Крым. Реалии» на «Радио Свобода».

По словам политического беженца, Путин побаивается Зеленского, поскольку последний является для него серьезным препятствием для реализации своих хотелок, которые он вез в Париж.

Пономарев отмечает, что украинский президент на 26 лет моложе российского лидера, ему 41 год, а Путину – 67 лет. Кроме того, он обладает существенно большей харизмой, нежели кремлевский небожитель. А таких людей, подчеркивает политик, в Москве боятся и недолюбливают.

«Путин не любит и боится людей такого типажа, как Зеленский. Ведь это совершенно не его типаж людей. Также Путин и Зеленский - оба манипуляторы, и разница между ними в том, что Зеленский манипулирует как актер, а Путин - как заправский КГБист», – пояснил гость эфира.

Однако, несмотря на то, что Путин не смог добиться реализации своих целей в Париже, Украине тоже особо похвалиться нечем. У Зеленского не получилось заставить главу РФ пойти на уступки, и результаты встречи – скорее «ничья», нежели повод для оптимизма.

Ранее стало известно, какая польза Владимиру Путину от эскалации конфликта на Донбассе и раздачи российских паспортов в ОРДЛО. Таким способом он пытается проверить новую украинскую власть «на прочность».

Напомним, Путин одним указом взбесил россиян, скандальное фото разнесло сеть.

Как сообщала Politeka, Романенко раскрыл детали договоренностей в Париже.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.