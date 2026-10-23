Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 24 по 30 жовтня показує поступове похолодання: максимум удень становитиме +16°, а мінімум опуститься до +10°, опадів синоптики не прогнозують.

Синоптики вже попереджали про похолодання тижнем раніше — і новий прогноз підтверджує: Харківську область накриє чергове різке похолодання, адже за тиждень із 24 по 30 жовтня максимальна температура впаде з +16° до +10°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +10° до +16°, а нічні — від +5° до +8°.

У суботу, 24 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, вночі похолодає до +8°. Небо залишиться малохмарним, опадів не очікується.

У неділю, 25 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +14°, а вночі опустяться до +7°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, температура вдень утримається на позначці +11°, вночі похолодає до +6°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 27 жовтня, вдень стане найпрохолодніше за тиждень — лише +10°, вночі +8°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У середу, 28 жовтня, денна температура залишиться на рівні +10°, нічна опуститься до +7°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 29 жовтня, повітря вдень прогріється до +11°, а вночі похолодає до +5° — це найхолодніша ніч тижня. Хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 30 жовтня, завершить тиждень температура +11° вдень і +6° вночі. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Отже, найтепліше в Харківській області буде на початку тижня — у суботу, 24 жовтня, коли вдень очікується +16°. Найпрохолодніше стане у вівторок, 27 жовтня, із денним максимумом лише +10°. Загальний перепад температур за тиждень складе 6°, а опадів синоптики не прогнозують протягом усіх семи днів.

Зважаючи на поступове зниження температури, варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку та дітям, адже нічні показники опускаються до +5…+8°. Попри відсутність опадів, вранці та ввечері можливий туман чи підвищена вологість повітря, тож плануйте прогулянки на середину дня, коли повітря найтепліше.

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