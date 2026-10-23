Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 24 по 30 жовтня показує поступове похолодання: максимальна денна температура знизиться з +17° до +11°, опадів синоптики не прогнозують.

Попередній тижневий прогноз погоди для області попереджав про похолодання з дощами, а новий тиждень з 24 по 30 жовтня принесе дніпропетровцям стабільне, хоч і поступове зниження температури без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Дніпропетровській області буде від +11° до +17°, а вночі термометри покажуть від +7° до +12°.

У суботу, 24 жовтня, повітря прогріється до +17°, вночі похолодає до +12°, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 25 жовтня, вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначці +16°, вночі — +11°, небо залишиться малохмарним, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, температура вдень опуститься до +15°, вночі — до +9°, синоптики обіцяють хмарність з проясненнями та відсутність опадів.

У вівторок, 27 жовтня, вдень утримається позначка +13°, вночі +9°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 28 жовтня, вдень так само +13°, вночі +9°, хмарність з проясненнями збережеться, опадів не передбачається.

У четвер, 29 жовтня, повітря прогріється лише до +11° — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі очікується +7°, хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 30 жовтня, вдень +11°, вночі трохи тепліше — +8°, небо хмарне з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 24 жовтня, з денною температурою +17°, а найпрохолоднішим — четвер, 29 жовтня, коли повітря прогріється лише до +11°. Перепад денних температур за тиждень складе 6°, опадів протягом усього періоду не очікується.

Через поступове похолодання синоптики радять дніпропетровцям тепліше одягатися, особливо вранці та ввечері, коли нічні температури опускаються до +7-9°. Це особливо стосується людей похилого віку та дітей. Попри відсутність опадів, варто мати при собі теплий одяг, адже різниця між денними та нічними температурами залишається відчутною.

Раніше Politeka повідомляла, дніпропетровську область накриє похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 жовтня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про зміну температури: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 21 по 27 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про аномальне тепло: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 20 по 26 жовтня.