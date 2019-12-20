Ярый сторонник «русского мира» и идеолог «ДНР» отличился безумным заявлением, что Россия не наступает, а оборонятся

Такое заявление на своей странице в Фейсбуке сделал российский политолог Роман Манекин, который живет в оккупированном Донецке, пишет Politeka.net

В своей публикации Манекин отметил, что армия России только «обороняется», причем делает она это не только на украинской территории, но также и в Грузии, Азербайджане, Молдове, и других странах, где местные жители «понимают русский язык».

«Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и даже Карабах - на какой из этих территорий не понимают русский язык? Россия, таким образом, не наступает, она обороняется. И обороняется крайне неэффективно», - написал любитель «ДНР».

В тоже время политолог пишет, что «на протяжении шести лет Россия никак не может справиться с «локальным конфликтом», а это может означать только одно – «осознанную стратегию», а также придуманную кем-то «игру в долгую».

По мнению Манекина, таким образом не только снижается эффективность российского государства, но также подрывается и его безопасность.

Ранее мы писали, Владимир Путин не собирается отказываться от стратегии по уничтожению Украины. Об этом заявил приближенный к Кремлю политтехнолог Алексей Чеснаков.

По его словам, Владимир Путин пытается добиться для оккупированного Донбасса «настоящего особого статуса» и желательно, чтобы он был закреплен в Конституции Украины.

Приближенный к Кремлю эксперт утверждает, что действующий президент Украины является более удобным для РФ, поскольку он желает завершить войну на Востоке Украины. Однако, как рассказывает Чеснаков, Владимиру Путину этого мало.

По словам политтехнолога, Владимир Путин может готовить новое вторжение исходя из слов о том, что поддержку своих душегубов живой силой и вооружением он не прекратит.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин разместил на границе с Украиной сразу два эшелона военной техники.

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».