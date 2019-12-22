Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, какие гарантии получат украинцы после введения заграничных паспортов на въезд в Российскую Федерацию

Так, он убежден, что такое введение даст дополнительные гарантии для украинцев при получении помощи в консульстве. Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на свое странице в Твиттер.

"Потеря старой аналоговой "книги" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - отметил Пристайко.

Ко всему прочему, министр считает, что выезд по загранпаспорту может дать возможность не допустить того, чтобы должники по алиментам, которые находятся в РФ, избежали ответственности. Таперь они ответят по украинскому законодательству.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", – утверждает Пристайко.

Также ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил, что Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на оккупированном Донбассе, но только в том случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны.

"Когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу...это будет решение не мое, а президента... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - отметил он в эфире "Свободы слова".

Напомним, Вадим Пристайко озвучил серьезную альтернативу Минским соглашениям.

Как сообщала Politeka, Вадим Пристайко рассказал, когда могут состояться новые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Также Politeka писала, Вадим Присайтко отметил, что Верховная Рада Украины не успевает принять новый закон о статусе Донбасса.