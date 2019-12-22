Российские СМИ сообщают о переброске крупной партии оружия, якобыы для создания "мощных ударных группировок у границ с Россией"

Сообщение о полученном Украиной оружием появилось в телеграм-канале "Сварщики", который активно используется силовиками России. Вооружения якобы направили в Международный центр миротворчества и безопасности, что расположен на Яровском военном полигоне ВСУ во Львовской области. Об этом пишет Politeka.

Как заявили пропагандисты, американцы передали Украины 1,5 тысячи автоматических винтовок и пулеметов, тысячу станковых и ручных гранатометов, 150 ПРК, около 200 снайперских винтовок, более 50 минометов, более 60 беспилотников, а также огромное количество пистолетов, гранат, прицелов и других военных принадлежностей.

"Зачем же американские военные перебрасывают свое вооружение на Украину? Ответ очевиден, если вспомнить как готовилось вторжение объединенных сил США и коалиции в Ирак в 2003 году.", - написано в сообщении.

Также пропагандисты заявляют, что таким образом американцы сразу приедут и сядут в военную технику, которая для них подготовлена. А это позволит нанести внезапный быстрый удар.

"Переброска вооружения 278-го бронекавалерийского полка США на Украину лишь подтверждает отработку руководством НАТО в рамках данных учений действий по созданию мощных ударных группировок у границ с Россией.", - заключают в телеграм-канале.

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