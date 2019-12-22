В интернет-сети разразился скандал из-за того, что детей начали разгонять путинские силовики

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы на странице «МБХ Медиа» в Twitter.

«Росгвардейцы пришли в Новотроицкую среднюю школу в Татарстане и провели учения по разгону митингов, используя в качестве «участников акции» девятиклассников. «Описали все как профориентацию», - утверждает один из учеников.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, как Росгвардейцы разгоняют силовиков под насмешки остальных учащихся. Это стало причиной резких комментариев со стороны пользователей.

«Боже, какой позор», «учат с молоду получать по шее от власти», «днище», «Очень по мужски, на школьниках тренироваться. А на борцах из Дагестана слабо?», «В колонию бы потренироваться или на них бы потренировались», «А кирпичи им дали?», «и я живу в этой стране, трындец», - пишут они.

Как сообщалось ранее. в интернет-сети подняли на смех россиян, которых президент РФ Владимир Путин буквально «довел до ручки». Снимок опубликовал блогер Vitaskas в Twitter.

«Ватники грезят Сталиным и Большим террором, мечтают о расстрелах и лагерях, с уверенностью, что вывозить в Сибирь и расстреливать будут не их. Но тупыми при этом они почему-то считают американцев. Объяснения этому феномену у меня нет», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно, что молодая россиянка держит плакат, который восхваляет диктатора Сталина. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Верно говорят Крепостное право отменили а крепостные остались», «Мда, мозги промыли», «А вместо шубки она наденет лагерный клифт», «неизлечимые», «Рабство- это болезнь на генетическом уровне», «Хочет сменить шубу на ватник, а Азбуку Вкуса нагнилую картошку», «А вешать на площадях они будут? Так то Сталин врачей хотел на красной пл. вешать публично. Но не успел. То ли боги пощадили этот несчастный народ, то ли свои ушатали. Покрыто мраком», - пишут они.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе