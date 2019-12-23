Стали известны первые итоги местных выборов, которые проходили вчера, 22 декабря, в Украине

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции, передает Politeka.net.

Как известно, местные выборы вчера проводились в 23 украинских регионах (в 86 объединенных территориальных общинах).

В целом, силовики получили 45 сообщений о нарушениях на избирательных участках, по результатам которых было открыто одно уголовное производство.

В пресс-службе Нацполиции подчеркнули, что большинство нарушений касалось фактов незаконной агитации и фальсификации документов. А наибольшее количество звонков поступило с Полтавской и Закарпатской областей.

По информации местного издания Mukachevo.net, победу практически у всех ОТГ на Закарпатье получили действующие сельские головы, двое из которых выдвигались от "Слуги народа".

В Довжанськой ОТГ победу одержал действующий председатель с. Длинное Виктор Симканич, в Великоберезненской — действующий председатель Богдан Кирлик, в Холмковськой - действующая глава Татьяна Вачиля, в Косонськой - действующий председатель села Косонь Александр Товт, в Оноковской - действующий председатель Павел Машика, в Керецковськой - Михаил Мушка, в Каменской - Михаил Станинець, в Заричанской - Марина Васько, в Горондовской - Иван Туряница. Официальных данных от ЦИК относительно Закарпатья и других украинских регионов, где проходили выборы в ОТГ, пока что надходило.

По информации, которая была обнародована в Telegram-канале "Темный Рыцарь", на данный момент обработано 75% участков.

По предварительным данным, среди партий "Слуга народа" якобы получила 56% голосов, а среди самовыдвиженцев - только 33%. То есть, 67% голосов избирателей забрали другие кандидаты и политические партии, которые выдвигались на местных выборах в ОТГ.

Ранее мы сообщали о новый рейтинг президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". Социологи уверяют, что за последние две недели уровень удовлетворенности действиями главы государства Владимира Зеленского среди украинцев вырос с 53 до 62%, а недовольство уменьшилось с 33 до 25%.

Лидером электоральных симпатий среди украинцев продолжает оставаться партия "Слуга народа". Ее поддерживают 48% тех опрошенных респондентов, которые определились и готовы принять участие в парламентских выборах. На втором месте среди симпатий - ОПЗЖ, которую поддерживают 11% респондентов; на третьем - ЕС с 9% поддержки.

Напомним, стало известно имя тайного спонсора Зеленского: и это не Коломойский.

Как сообщала Politeka, Зеленского «в народ» не пустят: раскрыта стратегия шоумена на выборах президента.

Также Politeka писала, что рейтинг партии «Слуга народа» Зеленского растет.