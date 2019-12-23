Президент России Владимир Путин неизбежно поднимет цену вопроса в ближайший год



Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил политический эксперт Андрей Головачев.



По его словам, украинская сторона впервые смогла выиграть газовые переговоры с Россией и получила прекрастные условия.



Также эксперт назвал главную причину, почему ранее Украина с треском проигрывала все переговоры по газу с Россией.

"Для того чтобы понять это можно просто сравнить два фото, между которым 11 лет разницы", - написал он и прикрепил два снимка.

На одном из них показана, как проводила переговоры Тимошенко лично с Путиным в 2008 году.

А второй снимок был сделан во время переговоров в этом году.

По его словам, Украине удалось добиться самого главного благодаря настойчивым усилиям Евросоюза и США по выведению Нафтогаза из-под коррупционного влияния политиков и в первую очередь Президентов, разделению самого Нафтогаза (анбандлинг), ликвидации газовой монополии, создания рынка газа и многое другое.

Кроме того, эксперт подчернул, что Путин не любит проигрывать, поэтому неизбежно поднимет цену вопроса в ближайший год.

Ранее мы сообщали, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.



Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

Как сообщала Politeka, кто из украинских специалистов может рассчитывать на большую зарплату.

Также Politeka писала, что зарплаты в Украине могут достичь уровня Евросоюза.