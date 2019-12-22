Выборы президента могут пройти уже в следующем году

В России заявили о возможных досрочных президентских выборах, которые состоятся уже в следующем году

Как сообщает Politeka, об этом рассказал главный коммунист России Геннадий Зюганов во время конференции.

«В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», - отметил он.

При этом, по его словам, у коммунистов якобы есть все необходимое для участие в данных выборах, поэтому у Путину фактически «нет шансов».

Как сообщщалось ранее, в интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина после того, как раскрыли цель его правления. Снимок опубликовал Александр Торн в Facebook.

«Вот так правильнее», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно билборд, на котором после вооружения нарисован Путин и его подельники. Дополняет снимок надпись фраза: «После нас тишины». Это стало причиной настоящей истерики среди пользователей.

«Какие омерзительные рожи», «в этот ряд можно добавить еще много кого», «мы это поняли, что так и будет…», «Пустыня же после «хоть потоп», «и мертвые с косами стоят», «главные санитары», «После них, Саша, не тишина. После них мёртвая тишина», «а к рожам ещё и хор такой древнегреческийтрагический. Вдогонку им можно гарпий запульнуть»,- пишут они.

Также мы писали о том, что Путин вновь оконфузился на публике. Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции, которая проходила в Москве.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе