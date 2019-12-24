России нечем отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы", - считает эксперт.
Он подчеркнул, что строительство газопровода переносятся на неопределенные сроки и вместе с этим у России появляется еще одна серьезная проблема.
"Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами - согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования", - отметил он.
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По словам эксперта, для России это не просто щелчок по носу, а пинок под зад.
"Дяденька, а вам не кажется, что ваше место..." И майку на груди рвать бесполезно - здесь не кино из жизни абстрактных уголовников, а реальная жизнь", - заключил он эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на санкции США, включая ограничения против "Северного потока-2" .
По словам Лаврова, проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.
Напомним, "Северный поток" Путина на грани срыва, украинцы затаили дыхание: неожиданные детали
Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину: Не думал, что до этого дойдет...
Также Politeka писала, что США больно ударят по "Северному потоку-2".