"Колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что строительство газопровода переносятся на неопределенные сроки и вместе с этим у России появляется еще одна серьезная проблема.

"Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами - согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования", - отметил он.

По словам эксперта, для России это не просто щелчок по носу, а пинок под зад.

"Дяденька, а вам не кажется, что ваше место..." И майку на груди рвать бесполезно - здесь не кино из жизни абстрактных уголовников, а реальная жизнь", - заключил он эксперт.