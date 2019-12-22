Российские корабли не смогут продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2"



По информации S&P, корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить газопровод Путина, не разрешается использовать в территориальных водах Дании.

Дания 30 октября выдала разрешение, согласно которому у кораблей должна быть система динамического позиционирования, которой нет у "Фортуны". К тому же, это судно в любом случае не могло бы прокладывать больше 1 км трубопровода в сутки.

Российский корабль, единственный который мог бы спасти ситуацию – "Академик Черский" сейчас находится на Дальнем Востоке, и для прибытия на место работ у него ушло бы около 2 месяцев.

В связи с этим Россия вынуждена искать альтернативные варианты для завершения строительства этой части трубопровода.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что санкции США против российского газопровода» Северный поток-2» окажут позивное влияние для Украины и станут негативными для РФ.

По его словам, хоть американцы и запоздали с таким шагом, он может принести и прекрастные последствия для Украины.

