Российские корабли не смогут продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2"
По информации S&P, корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить газопровод Путина, не разрешается использовать в территориальных водах Дании.
Дания 30 октября выдала разрешение, согласно которому у кораблей должна быть система динамического позиционирования, которой нет у "Фортуны". К тому же, это судно в любом случае не могло бы прокладывать больше 1 км трубопровода в сутки.
Горячая Тодоренко засветила лишнее в майке без белья: "Божечки, какая..."
Главное за ночь: судьбоносный договор с РФ, гулянье «слуг народа» с Зеленским и помощь США
Дочь Потапа устроила грязные танцы прямо на столе: «Вот это сочно!»
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Российский корабль, единственный который мог бы спасти ситуацию – "Академик Черский" сейчас находится на Дальнем Востоке, и для прибытия на место работ у него ушло бы около 2 месяцев.
В связи с этим Россия вынуждена искать альтернативные варианты для завершения строительства этой части трубопровода.
Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что санкции США против российского газопровода» Северный поток-2» окажут позивное влияние для Украины и станут негативными для РФ.
По его словам, хоть американцы и запоздали с таким шагом, он может принести и прекрастные последствия для Украины.