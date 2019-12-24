Стало известно, зачем Владимиру Путину понадобилась поездка по Крымскому мосту

Об этом в своей статье написал журналист и публицист Виталий Портников, передает Крым.Реалии.

По его словам, своей поездкой по Крымскому мосту Владимир Путин в очередной раз доказал, что оккупация украинского полуострова стала для него "сакральным смыслом его царствования.

Публицист не сомневается, что этим Владимир Путин хотел показать, что якобы оккупированный войсками Крым может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

"Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море", – объяснил он логику президента страны-агрессора.

Портников также добавил, что несмотря на полноценное открытие так называемого Крымского моста, которым так любит хвастаться Владимир Путин, добираться на полуостров все равно быстрее через материковую Украину.

"И географически, и исторически Крымский полуостров всегда был продолжением соседствующих с ним украинских земель. И Путин, кстати, сам себе противоречит, когда, с одной стороны, утверждает, что эти земли никогда не были украинскими, а с другой – отрезает полуостров от соседнего, связанного с ним Перекопом региона – чтобы связать мостом с Кубанью", – озвучил он нюансы географического месторасположения.

Подытоживая, Виталий Портников раскрыл один из главных секретов Владимира Путина по Крымскому мосту.

"И все же окончательно отказаться от крымского мифа, признать, что "Крымнаш" спустя пять лет после оккупации уже не так приятно щекочет нервы шовинистически настроенной части российского общества, Путин не может – да и никогда не сможет, слишком уж привязан он к своему решению об аннексии, слишком уж сильно тянет его на место преступления. Потому он и не смог отказать себе в удовольствии сесть в поезд", – резюмировал публицист, эффектно поставив на место главу страны-агрессора.

Ранее мы сообщали о том, что Владимиру Путину испортили праздник на Крымском мосту. Пока Кремль важно раздувает щеки от очередной «победы», в соцсетях высмеяли реальное состояние российских железных дорог.

«Железные дороги: Москва-Симферополь, 2000 км, 33 часа в пути. Пекин-Гонконг, 2300 км, 9 часов в пути. Это всё, что нужно знать о сегодняшнем великом путинском прорыве», – говорится в сообщении популярного блогера в Twitter.

Самого же Путина, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, провели в кабинку машиниста, где перед ним отчиталось руководство, ответственное за запуск движения, а затем он на камеру поулыбался в вагоне-ресторане в окружении рабочих.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.