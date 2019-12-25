Поездка в оккупированный Крым еще аукнется президенту страны-агрессора Владимиру Путину

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Роман Цимбалюк, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, журналист решил ярко подколоть президента России Владимира Путина за поездку в аннексированный Крым, где недавно состоялось открытие желездорожной части так называемого Крымского моста.

По словам Цимбалюка, лидер Кремля Владимир Путин заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории.

"Что же это получается? Что Владимир Владимирович очередной раз наездил на бан в свободную Украину? Потому что у нас по закону прописано, что те, кто посещает оккупированные территории, не могут беспрепятственно приехать на какой-нибудь саммит, например, в Киев. Или встречу в Киев. И получается, что руководству Украины с руководством России можно общаться только на нейтральной территории – то Париж, то Берлин", – ярко высмеял Цимбалюк президента страны-агрессора.

Стоит отметить, что ранее журналист Виталий Портников раскрыл один из главных секретов Владимира Путина. По его словам, своим визитом на открытие Крымского моста президент РФ доказал, что оккупация украинского полуострова стала для него "сакральным смыслом его царствования.

"Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море", – объяснил он логику президента страны-агрессора.

Портников также добавил, что несмотря на полноценное открытие так называемого Крымского моста, которым так любит хвастаться Владимир Путин, добираться на полуостров все равно быстрее через материковую Украину.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

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