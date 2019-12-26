22% украинцев хотят видеть в Верховной Раде Украины среди тех, кто туда не попал, Олега Ляшко

Такое мнение в комментарии к свежему исследованию высказал директор Всеукраинской ассоциации социологов Владимир Косенко

Он отметил, что согласно опросу, 22% украинцев хотят видеть в Верховной Раде Украины среди тех, кто туда не попал, Олега Ляшко.

Лидеры опроса с почти одинаковыми результатами - Янина Соколова и Олег Сенцов – по 12%, и около 6% украинцев видят нардепом Анатолия Шария. В список вошли также Сергей Притула, Владимир Гройсман, Игорь Смешко, их хотели бы видеть депутатами около 3% украинцев.

«Брак яркого лидерства в Верховной Раде привел к сантиментам украинцев, и они начали более позитивно относиться к политикам прошлых созывов», - резюмировал социолог Владимир Косенко.

Напомним, Всеукраинская ассоциация социологов 26 декабря опубликовала новую социологию «Общественно-политические настроения населения (17-20 декабря 2019).