Крымский мост поможет Владимиру Путину перебросить на полуостров больше солдат и боевой техники

Открытие железнодорожной части превратило переправу через Керченский пролив в стратегический военный объект. Об этом эксперты сообщили изданию "Сегодня".

23 декабря российский президент Владимир Путин лично проехался на рельсовом автобусе, который запустили между Крымом и РФ. Глава страны-агрессора выехал из полуострова в сторону Краснодарского края. Его путешествие сняли на видео и показали в российских СМИ.

Военный эксперт Олег Стариков предположил, что железную дорогу в Крым провели в военных целях. Этому транспорту россияне придавали большое значение во все времена, начиная с Российской империи.

"В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска. В Украине они тоже, кстати, были до начала 2000-х, затем их преобразовали в Государственную специальную службу транспорта и передали в подчинение Минтрансу. Несколько лет назад служба снова была переподчинена Минобороны", - отметил аналитик.

Олег Стариков отметил, что российские военные до сих пор полагаются на железную дорогу. Ведь перевозки по рельсам обходятся дешевле и быстрее, чем на автомобилях.

"По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", - подчеркнул эксперт.

Такое же мнение разделяет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, теперь оккупационным войскам будет удобнее добираться в Крым:

"Мост способен обеспечить существенное сокращение плеча подвоза. А потому логистика снабжения крымской военной группировки существенно улучшится. Также этот мост повышает мобильность и маневренность группировки, дает возможность оперативно перебрасывать войска".

Константин Машовец добавил, что до открытия железнодорожного сообщения солдат и припасы приходилось доставлять в Крым на паромах. Но поезда значительно сократят время для их перевозки. "Мост вполне можно назвать не только гражданским объектом, но и военным", – подытожил эксперт.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

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