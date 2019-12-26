По итогам видеоконференции стороны договорились о "гибкой формуле" обмена

Процедура обмена состоится 29 декабря, стороны передадут друг другу чуть более 200 пленных. Об этом Politeka.net стало известно из сообщения телеграм-канала Klymenko Time, ссылающегося на российский "Интерфакс".

По словам источника издания, при составлении списка пленных со стороны "Л/ДНР" были допущены неточности - в частности, говорится об осужденных в Украине за превышение должностных полномочий уроженцев Киева. Поэтому перед обменом, 27-28 декабря, списки собираются еще раз проверить.

"Затем будет сформулирована окончательная формула. Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сказал источник.

Напомним, согласно "нормандской встречи" Украина и Россия должны до 31 декабря этого года провести обмен пленными "всех на всех".

Ранее мы сообщали, что стали известны детали обмена. В частности, среди обмениваемых будут бывшие «беркутовцы», которых подозревают в расстрелах майдановцев в 2014 году.

Отметим, недавно в сети появились кадры "русского мира" на Донбассе. Печальное зрелище открывается взору - то, что осталось от цветущего Донецка.

В кадрах, которыми поделились на странице Zello-XOXMA в Твиттере, видны центр Донецка, разрушенный гипермаркет "Метро" и всеобщий хаос.

"Количество осколков здесь реально зашкаливает!" – прокомментировал автор видео.

Под данным роликом пользователи сети активно обсуждают результаты прихода "русского мира" на Донбасс, а местные жители пожаловались на оккупантов.



"Абхазия повторилась", "Потому что там, где "русский мир", то там, все превращается в дерьмо...", " Даже люки спи**или. О чем с ними говорить?", "Донецк превратился просто в российский полигон, а в полигоне не нужна инфраструктура", " дырявые называют это свободой)", "Д**ны. Уничтожили мой регион. Русский мир ты проклят.", - писали в сети.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.