Россияне уже не так интересуются темой Украины, однако их интерес могло бы вернуть нападение со стороны Киева

Неожиданным наблюдением о настроениях в российском обществе поделился в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он отметил, что россияне уже «устали от проблемы Украины» из-за ее постоянного навязывания по телевизору.

«Нашим гражданам надоело слушать по телевизору каждый день слово "Украина". У них своих проблем хватает. Такого энтузиазма – "сейчас мы соединимся с братьями, всех этих б*ндеровцев выгоним" и так далее – уже нет. Это всё куда-то ушло», - поделился политик.

В то же время он отметил, что по-настоящему сплотить российское общество сейчас могло бы разве что полномасштабное нападение со стороны Украины.

«Вот если бы вы на нас напали, если бы военные части Вооруженных Сил Украины вторглись в Ростовскую область или аннексировали Кубань – это была бы мечта! Тогда бы все как один поднялись на защиту отечества», - заявил Гозман.

В то же время он признал, что не надеется на то, что президент Владимир Зеленский действительно пойдет на такой шаг.

«Я боюсь, что такой услуги президент Зеленский нам не окажет», - пошутил российский оппозиционер.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин планирует включить Украину в Союзное государство России и Беларуси. О планах президента РФ на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Пархоменко. Он подчеркнул, что нынешняя цель Путина – не просто продлить свое правление после 2024 года, а создать настоящую империю с разветвленной сетью сателлитов на континенте.

Журналист уверен, что речь идет не просто о «Союзном государстве» России и Беларуси, как заявляется официально.

«Все больше поддаваясь своим маниакальным шизофреническим мечтам, Путин будет готов ускорить ход истории. Его цель, на самом деле, следующая: Совместное государство с Беларусью, Украиной (именно так, а не только с Крымом и ДНР-ЛНР), Абхазией, Осетией, возможно, даже северным Казахстаном, а также наличие преданных союзников на Ближнем Востоке и в Европе», - подчеркнул Пархоменко.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место: «Исконно русская часть Украины».

Как сообщала Politeka, Путин раскрыл Зеленскому свои намерения по Донбассу: "Украина должна...".

Также Politeka писала, что Кремль готовится к решающему броску, когда ждать удара.