Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил на слова президента России Владимира Путина об "исконно русской" части Украины
Глава МИД Украины заявил, что это является манипуляцией историей и игрой на эмоциях, передает "Укринформ".
"Знаете, история – не очень надежный советник в политических делах. К историческим аргументам, как правило, обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: тот, кто заглядывается на чужую землю, видит за рубежом какие-то "исконные территории", – приходит к плохому финалу", – сказал он.
Министр подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.
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"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то поэтому и Украина уже стала свидетелем, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и наше общее будущее", – резюмировал Пристайко.
Напомним, ранее журналист Сергей Пархоменко заявил, что Владимир Путин не собирается выполнять Минские соглашения, и дает это понять украинскому руководству.
На намерения Путина и дальше дожимать Украину говорят сразу несколько тревожных факторов, имевших место в последнее время, отмечает он.
На пресс-конференции глава РФ четко дал всем понять, что не откажется от намерений по Донбассу и по новому контракту по транзиту газа через Украину.
Он во всеуслышание заявил, что украинская сторона должна развести войска по всей линии фронта, закрепить конституционно автономию ОРДЛО и провести прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР». При этом Путин заверил, что «русских на Донбассе нет», но Россия и дальше будет оказывать военную поддержку боевикам.
Напомним, Путин выдал, чем ему не угодила Украина.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
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