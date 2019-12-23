Что стоит за этими словами главы Кремля

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил на слова президента России Владимира Путина об "исконно русской" части Украины

Глава МИД Украины заявил, что это является манипуляцией историей и игрой на эмоциях, передает "Укринформ".

"Знаете, история – не очень надежный советник в политических делах. К историческим аргументам, как правило, обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: тот, кто заглядывается на чужую землю, видит за рубежом какие-то "исконные территории", – приходит к плохому финалу", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то поэтому и Украина уже стала свидетелем, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и наше общее будущее", – резюмировал Пристайко.

Напомним, ранее журналист Сергей Пархоменко заявил, что Владимир Путин не собирается выполнять Минские соглашения, и дает это понять украинскому руководству.

На намерения Путина и дальше дожимать Украину говорят сразу несколько тревожных факторов, имевших место в последнее время, отмечает он.

На пресс-конференции глава РФ четко дал всем понять, что не откажется от намерений по Донбассу и по новому контракту по транзиту газа через Украину.

Он во всеуслышание заявил, что украинская сторона должна развести войска по всей линии фронта, закрепить конституционно автономию ОРДЛО и провести прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР». При этом Путин заверил, что «русских на Донбассе нет», но Россия и дальше будет оказывать военную поддержку боевикам.

Напомним, Путин выдал, чем ему не угодила Украина.

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