В интернет-сети появились первые кадры новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского, которое значительно отличается от поздравлений предшественников

Об этом сообщает «КП в Украине».

Так, президент был в серой водолазке и темном пиджаке. Вместе с ним поздравлять украинцев пришли звезды и другие политики. Среди них была Тина Кароль, Монатик, Василий Вирастюк, Руслан Стефанчук, Леонид Кравчук, Руслан Хомчак и другие.

Уточняется, что сами присутствующие на записи новогоднего поздравления, которое проходило 25 декабря, неохотно рассказывают об этом. В частности, главный стронгмен Украины отказался рассказывать какие-либо детали до выпуска ролика.

«Скорее всего полная версия поздравления со звездами выйдет на «1+1», где идет шоу «Вечерний квартал», - утверждают журналисты.

Как сообщалось ранее, противоречия президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука вышли на новый уровень.

Глава государства начал потихоньку критиковать провальную работу главы Кабмина, а его политтехнологи пытаются всячески подчеркнуть разницу в подходах этих двух политиков. В итоге это выглядит смешно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет известный украинский политолог Олеся Яхно.

«Смешно, потому что, во-первых, Зеленский имеет чрезвычайные полномочия, по сравнению с предшественниками. По сути, он единолично сформировал большинство в ВР и назначил правительство. Поэтому это правительство Зеленского, а не Гончарука», – подчеркнула она.

Второй момент – это то, что Кабмином в частности и экономикой в целом управляют из Офиса президента, а не из кабинета премьер-министра.

«Более того, очень часто именно президент, превышая конституционные полномочия (у нас парламентско-президентская форма правления, а не наоборот), ставил задачи правительству и парламенту», – подытожила Яхно, логично резюмировав, что, критикуя работу Кабмина, президент фактически говорит о собственных ошибках.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место: «Исконно русская часть Украины».

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