Украина серьезно просчиталась, когда пошла на уступки России при обсуждении нового газового контракта

Такое мнение в своем блоге на «Радио Свобода» выразил украинский журналист Виталия Портников. Он отметил, что Россия, по всей видимости, не сможет запустить «Северный поток-2» раньше 2021 года. А это значит, что ей жизненно необходим транзит газа через территорию Украины.

Портников обратил внимание на то, что на этом фоне желание украинской стороны пойти на компромисс и согласится на получение только 3 миллиардов долларов компенсации выглядит не самым удачным.

«Создается впечатление, что в Киеве были так заинтересованы в немедленном получении от «Газпрома» трех миллиардов долларов, что решили «забыть» и о возможности отсудить куда более крупные деньги, и о том, что украинская ГТС остается для российского монополиста важным маршрутом энергетического транзита. Из этого можно сделать третий вывод - что горизонт планирования украинской власти ограничивается несколькими месяцами», - возмутился Портников.

Он добавил, что санкции со стороны США и остановка строительства «Северного потока-2» должны были стать серьезным поражением для Владимира Путина, однако Украина пошла на уступки и смягчила удар.

«Ситуацию точно охарактеризовал российский вице-премьер Дмитрий Козак, который заявил, что три миллиарда - «капля в море» по сравнению с суммами в новых исковых заявлениях «Нафтогаза». Остается только констатировать, что тактика выживания украинской власти нивелирует международную стратегию сдерживания Кремля. И Владимир Путин этим успешно пользуется», - подытожил журналист.

Ранее мы писали, что эта зима станет первой, когда российские пропагандисты не смогут пугать свое население замерзающей Украиной. Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Юрий Бутусов.

Он напомнил о том, что Россия 28 лет обвиняла Украину в воровстве газа, однако 27 декабря ей самой пришлось выплатить Киеву 3 миллиарда долларов за обмен при поставках и еще 2 миллиарда «Нафтогаз» получил от «Газпрома» в 2014 году.

Напомним, Путин капитулировал перед Украиной, подписан судьбоносный документ.

Как сообщала Politeka, Украина одержала громкую победу над российским "Газпромом": время расплаты пришло.

Также Politeka писала, что Украина договорилась с Россией по газу: раскрыты детали соглашения.