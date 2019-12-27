Стало известно о прогрессе в газовых договоренностях между Украиной и Россией

Подробности в эфире российского телеканала озвучил глава Минэнергетики РФ Александр Новак, передает Politeka.net.

По его словам, в рамках двухсторонних переговоров Киев и Москва договорились об отмене взаимных газовых претензий с 1 января 2020 года.

Новак также подчеркнул, что с 1 января следующего года будут сняты аресты с российского имущества в счет решений по судебным искам.

Российский министр утверждает, что договоренность об отказе от взаимных исков стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Украина и Росссия подписали еще 20 декабря.

Для продолжения транзита голубого топлива через нашу страну "Газпром" заключит соглашение с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – документ о бронировании мощностей для транспортировки газа.

"Нам с коллегой, министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши – хозяйствующие субъекты – работают над подписанием конкретных документов", - поджытожил профильный министр Александр Новак в эфире российского телеканала.

Ранее мы сообщали о том, что премьер Алексей Гончарук в экстренном порядке созвал закрытое заседание Кабинета министров. По информации нардепа Алексея Гончаренко, глава правительства пошел на такой шаг из-за газового договора с Россией.

Позже в "Нафтогазе" заявили, что Украина и Российская Федерация могут подписать газовое соглашение 27 декабря. По словам исполнительного директора монополиста Юрия Витренко, вчера, 26 декабря, стороны должны были встретиться для окончательного формулирования условий транзита газа через Украину.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

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