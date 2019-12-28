«Слуги народа» не «сливают» Украину, а лишь уходят в сторону от проекта, запущенного Петром Порошенко

Как пишет Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук рассказал политический эксперт Алексей Арестович.

Он отметил, что сейчас происходит «слив» Украины, которую экс-президент Порошенко начал строить в конце 2016 года после провала Нормандской встречи. Речь идет о его концепции «армия, мова, вера». Арестович уверен, что этот сценарий оказался неудачным и уже продемонстрировал свой провал.

«Главный недостаток проекта Порошенко: он эксклюзивный, предлагает слишком узкую идентификацию, в которой не нужны пару десятков миллионов украинских граждан», - пояснил эксперт.

По его словам, сейчас «Слуги народа» запустили собственный проект, который может привлечь гораздо больший процент населения.

«Проект «Слуги народа», включает в себе почти всех (кроме тех, кто любит проект Порошенко), предлагает широкую и свободную самоидентификацию. Это его главный плюс. Главный его минус: он не проект», - заметил Арестович.

Он пояснил, что пока программа команды президента Зеленского больше напоминает набор «хотелок» без трезвого стратегического расчета.

Несмотря на то, что эксперт не верит в намеренный слив Украины новой командой, он не исключает, что это может произойти непреднамеренно.

«Слить что-либо специально, находясь при пристальном присмотре - операция очень высокого уровня сложности. СН на такой уровень не способны. Хотя решительного количества московской агентуры там хватает. А ещё больше - полезных Москве дураков. Поэтому могут слить Украину непреднамеренно», - подчеркнул эксперт.

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Политические итоги уходящего года в интервью с Юрием Романенко подвел украинский политический эксперт Петр Охотин. Он отметил, что не хотел бы, чтобы Украина останавливалась на достигнутом.

«Последние 4 месяцев после выборов я бы назвал обучением методом тыка. То есть пришла молодая команда, остались влиятельные люди, которые стараются влиять на президента Зеленского, есть внутри «Слуги народа» большие противоречия, региональные элиты не могут понять, к кому идти», - рассказал эксперт.

Напомним, Зеленский решил откреститься от Гончарука, появилось заявление.

Как сообщала Politeka, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

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