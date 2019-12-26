Один из нардепов из фракции «Слуга народа» попал "впросак"

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию Симороза Олега в Facebook.

Так автор утверждает, что нардеп от «Слуги народа» Александр Юрченко (211 избирательный округ) из активистов перестроился в «покрывателя нелегельного бизнеса»:

«Это Саша Юрченко, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа". Избирался Саша в парламент как "активист" и "борец с незаконными застройками" в Голосеевском районе столицы".

Так известно, что в ноябре 2018 года Юрченко еще как председатель общественного совета Голосеевской РГА требовал от правоохранительных органов повлиять на деятельность учреждения "Галерный"».

Тогда, по словам самого Юрченко, было известно, что заведение незаконно разместило сооружения в пределах прибрежной защитной полосы в микрорайоне Корчеватое.

Но после того, как Юрченко стал нардепом произошло непонятное:

«…Прошел год, Саша стал нардепом от "Слуги народа", теперь он празднует корпоратив в этом же Галерном. На его банкете также присутствовал владелец вышеупомянутого заведения. То есть сначала требовал закрытия и обращался к полиции, а теперь бухает с владельцем», - утверждает автор и эмоционально добавляет:

«Вот после таких у*одов как Юрченко появляются байки про активистов, которые зарабатывают от кошмарении застроек, генделев...».

Напомним также, по словам депутата от фракции «Слуга народа» у РФ, получается, что «были основания» для захвата украинской территории.

«Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за принятия закона о языке. Об этом нардеп сказал в прямом эфире телеканала «Наш».

Так во время разговора с народным депутатом от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко, Устенко заявил, что в 2014 году РФ вторглась в украинский Крым из-за принятого в том же году законе о языке.

Как известно, во время Революции Достоинства в 2014 году в Украине был принят закон о языке, именно этот ЗУ и спровоцировал вторжение России в Крым, считает Устенко:

«После этого Российская Федерация вошла в Крым», – сказал партиец «Слуги народа».

Напомним также, авторами вышеупомянутого ЗУ являлись «регионалы» Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко, он был принят Верховной Радой в еще июле 2012 года. Согласно официальному документу, численность нацменьшинств могла превышать 10%, а также могло быть возможным официальное двуязычие в регионах Украины. За отмену этого закона Рада проголосовала 24 февраля 2014 года, но Александр Турчинов тогда отказался подписывать это решение – политик, как известно, в тот период был исполняющим обязанности председателя Верховной Рады и исполняющим обязанности президента страны. И только спустя четыре года - 28 февраля 2018 года - вышеупомянутый ЗУ утратил официальную силу.

Напомним, провал "Слуги народа": появились первые результаты местных выборов в Украине.

Как сообщала Politeka, "Наш край" лидирует на выборах в ОТО, обогнав "Слуг народа": предварительные результаты.

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал большую победу Зеленского: «В новый год с новым Путиным».