Россия не откажется от идеи поглощения Беларуси, несмотря на сопротивление со стороны Александра Лукашенко

Об этом в своем Фейсбук написал историк Сергей Климовский, передает Politeka. Он отметил, что в Кремле недовольны «несговорчивостью» президента соседней страны в плане соглашения о Союзном государстве. По словам историка, Россия хочет от него «избавиться».

«Из всех схем избавления от несговорчивого «бацьки» Лукашенко, – Новый год близится, а нового союзного договора всё нет, – явно остановили свой выбор на так называемом «румынском сценарии» с Чаушеску, как на обещающем дать результат», - пишет Климовский.

Он пояснил, что суть этого сценария заключается в организации массового восстания в Беларуси. В то же время, ранее Россия слегка перестаралась, когда запугивала белорусов «поднимающими голову белорусскими нацистами», и предупреждала, что «будет как в Украине», отмечает историк.

Он не исключил, что из-за этого восстания добиться так и не удастся и тогда Москва переключится на «крымский сценарий».

«Лица «русского мира» в Беларуси станут активно возмущаться тем, что переговоры о союзном государстве идут слишком долго, а Лукашенко убийца и вор, как вообще можно о чём-то говорить с этим «барыгой». Срочно хотим в РФ вместе с территорией, Беларусь – это выдумка. Если люди Лукашенко не проломят пару черепов таким протестующим, то это сделают люди Путина и на «бацьку» повесят свежие трупы. Далее известные крики «Путин введи войска!» и фраза из Кремля о готовности защитить русских людей», - пояснил Климовский.

После этого в стране будет запущен уже опробованный в Украине сценарий с боевиками и захватом территорий.

Историк подчеркнул, что пока у Кремля скоро лопнет терпение, и ситуация рискует резко накалиться уже к лету 2020 года. Климовский подчеркнул, что «белорусам скучно не будет».

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