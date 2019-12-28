Северное направление постепенно становится самым опасным для Украины в плане возможной атаки России

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Он пояснил, что это связано с тем, что Владимир Путин получает все больше контроля над соседской Беларусью.

«Южное направление остается опасным, но теперь усугубляется северное. Потому что Путин додавил Лукашенко», - заявил Романенко.

Он отметил, что высшее военно-политическое руководство России уже не скрывает своего интереса в территориях соседней страны.

«Начальник генштаба вооруженных сил РФ на совещании по итогам 2019 года заявил, что территория Беларуси может использоваться как территория России с точки зрения организации наступления», - пояснил украинский генерал.

Он отметил, что для Украины такой расклад крайне нежелателен, ведь от Беларуси до Киева всего 100 километров.

«Северное направление становится для нас все более опасным, особенно с учетом того, что от границы Беларуси до Киева всего 100 километров», - отметил Романенко.

Он также добавил, что опасность на южном направлении также сохраняется, однако «Крымский мост несколько снял острую необходимость организации сообщения России с аннексированным полуостровом и сухопутного коридора в Крым».

Ранее мы писали о том, что со стороны Российской Федерации может нагрянуть новая опасность, которая ударит по Украине.

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что над Украиной нависла опасность широкомасштабного наступления Российской Федерации.

Он отметил, что намерения Кремля идти в наступление на юге Украины выдал сам президент РФ Владимир Путин. Недавно глава России на пресс-конференции назвал Причерноморье и восток Украины: "исконно русскими территориями".

После таких заявлений, по мнению офицера, Украине необходимо немедленно действовать и обезопасить себя: следует организовать территориальную оборону на юге государства.

Лупаков убежден, что территории Украины в направлении Мариуполя оказались под угрозой нападения российских оккупантов.

Напомним, Украине грозят новые «республики», Арестович разоблачил Путина.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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