Генпрокуратура была ликвидирована в рамках реформы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, со 2 января 2020 года в Украине заработал Офис генерального прокурора Украины.

Процесс реформирования органов прокуратуры был запущен в 2019 году: он стартовал с переаттестации действующих прокуроров ради оценивания их на соответствие критериям профкомпетентности, добродетели и профэтики.

Теперь генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизывать окружные и областные прокуратуры.

Согласно реформе, теперь Офис генпрокурора Украины не может возглавить человек, не имеющий высшего юридического образования и не проработавший пяти лет в отрасли правоведения.

Что касается военных прокуратур, то они будут ликвидированы. Но руководитель ОГПУ может создавать спецпрокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

По окончанию реформы количество работников органов прокуратуры должно уменьшится на пять тысяч - с 15 до 10 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что Петра Порошенко от тюрьмы отделяет лишь один человек. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Он рассказывал, что у генпрокурора Руслана Рябошапки оставалось пару дней для того, чтобы арестовать пятого президента Петра Порошенко.

Если он этого не сделает, ответ последует незамедлительно, уверен парламентарий: «На него ляжет вся ответственность за то, что Порошенко спрячется за политическими акциями – это раз. И второе: всем будет совершенно очевидно, что Рябошапка конкретно покрывает его. И это уже не назовешь совпадением, не назовешь случайностью».

Более того, депутат полностью разделяет точку зрения своего однопартийца Александра Дубинского в том, что именно Рябошапка выступает главным тормозом на пути удовлетворения общественного запроса на посадки.

Напомним, в «Слуге народа» признали провал, рейтинг Зеленского катится вниз.

Как сообщала Politeka, новый скандал вспыхнул в «Слуге народа», Пальчевский вынес приговор.

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