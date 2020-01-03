Лидер ВО «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко удивила украинцев странным жестом

Ажиотаж поднялся из-за фото, которым политик сопроводила свое новогоднее поздравление. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На странице в Facebook она выложила фото, на котором попыталась из пальцев изобразить символ своей политической партии – сердечко.

Однако, по мнению пользователей социальной сети, вместо сердечка у Тимошенко получилось кое-что другое.

Так, блогер Денис Казанский в жесте Тимошенко увидел другую часть человеческого тела.

«А что это такое Юлия Владимировна показывает руками? Мне кажется, или это…», — написал он.

Пользователи сети не стесняясь высказывают свои варианты в комментариях.

«Не хочется быть грубой, но на сердечко не тянет...», «Да это же *опа, которая нас всех ждет в новом году», «Нам *опа! Юля не соврет!», «Вам, люби мои, *опа», «БабЮля напоминает украинцам, что они в *опе. Это по Фрейду», «Зеро», — пишут в комментариях.

Напомним, телеведущий Игорь Лесев назвал Юлию Тимошенко главным лузером 2019 года.

«Главный лузер года – это Юлия Тимошенко. Она начинала 2019 год безоговорочным политическим лидером. Никто не сомневался в ее победе. А итог вы все знаете. Даже не вышла во второй тур президентских выборов. И на парламентских еле пролезла в парламент. 24 депутата. Пять лет назад было двадцать, сейчас двадцать четыре. Бесцельный круговорот Тимошенко в природе», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко с коллегами-нардепами, а также представители "Оппозиционной платформы - за жизнь" захватили президиум, пока глава государства Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Азербайджана Баку. В то время, как Тимошенко "воинствовала" в Раде, под стенами парламента происходило сразу несколько пикетов.

Напомним, Федоренко назвал лишнего в союзе Порошенко, Тимошенко и Вакарчука: "Все делается ради..."

Как сообщала Politeka, стала известна истинная цель Тимошенко.

Также Politeka писала, что Зеленский, Тимошенко и Вакарчук столкнутся лицом к лицу: будет наблюдать вся страна, дата и время "битвы".