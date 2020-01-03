Президенту РФ Владимиру Путину необходима слабая Украина, которая будет не в состоянии существовать без своего соседа - Российской Федерации

Такое мнение озвучил украинский аналитик и журналист Виталий Портников в статье для интернет-издания "Радио Свобода".

Кроме того, он назвал рычаги влияния на Украину, которые должны уничтожить страну: транзит и прямые поставки газа из РФ, непрекращаемая война.

По его мнению, президент РФ имеет два варианта развития событий в Украине.

Первый сценарий состоит в том, что Украина остается при президенте Владимире Зеленском, но в этом случае Украина полностью остается подконтрольной Кремлю, а рычаги влияния в этом лишь помогут России.

Второй сценарий состоит в том, что придет время, когда на место Зеленского придет подконтрольный Российской Федерации президент Украины. Например, как в Молдове - второй Додон. В таком варианте вопрос о возращении Крыма будет навсегда закрыт. Кроме того, будут закрыты вопросы, которые сейчас Украина не может так просто забыть.

Сам журналист подчеркивает, что рассматривая эти два сценария, становится понятным - нет и не может быть никакого компромисса в переговорном вопросе между Российской Федерацией и Украиной.

Это касается, как пяти, так и десяти лет - никаких компромиссов просто не может быть, ведь это конфликт на десятилетия.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе