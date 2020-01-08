Депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская продолжает удивлять

Странный пост коллаборационист опубликовала в своем Telegram-канале, передает Politeka.net.

В частности, депутат нелегитимной российской Госдумы Наталья Поклонская приехала в оккупированный Крым и внезапно заговорила на украинском языке.

По словам Поклонской, она приехала на аннексированный полуостров, чтобы провести Рождество в компании родного отца.

"В канун сказочного и любимого праздника Рождества Христова хочу пожелать каждому мира и любви! Я знаю, что самые заветные и невероятные желания обязательно сбудутся — надо только верить! Ещё пусть все семьи собираются вместе на Рождество! Рождественский сочельник я встречаю в родительском доме в Крыму. На фото мы вместе с папой — готовим праздничный стол. Потом отправимся в храм на рождественскую службу!", - написала депутат Госдумы РФ.

"Христос рождається! Славімо Його! Или, как говорят в России, с наступающим Рождеством Христовым!", - подытожила Поклонская в своем Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила хайпануть и высказалась о новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Как всегда, много критиков — всё им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал", - громогласно заявила она.

Под сообщением Поклонской в Сети возникла бурная дискуссия.

Также мы рассказывали о том, что Наталья Поклонская раскритиковала российские пропагандистские ток-шоу, на которые, по ее мнению, украинцев приглашают только для того, чтобы поиздеваться.

Она добавила, что необходимо приглашать стоящих политиков и экспертов из Украины, которые будут доносить свою позицию россиянам, а это, в свою очередь, будет способствовать «примирению враждующих народов».

Напомним, Поклонскую подловили на новом феерическом вранье.

Как сообщала Politeka, Поклонская обиделась на «изгнание» из секты.

Также Politeka писала о том, что муж сбежал от скандальной Поклонской и резко высказал все.