Президент РФ Владимир Путин, лично и через своих доверенных лиц, закрепляет установленный им в 18-19 годы «новый миропорядок»

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в своем блоге Facebook высказал украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев.

Он обратил внимание на то, что при таком «миропорядке» Российская Федерация так или иначе присутствует во всех столкновениях и конфликтах, выступая при этом так называемым модератором, без которого не могут решить ни одну проблему.

Причем проблемы, которые зачастую она сама и создает в мире, через собственных союзников, помощников в навязывании «нового миропорядка». По мнению Муждабаева у президента РФ Владимира Путина сейчас множество корыстных и глупых «помощников»: от Ирана и Турции до США и Израиля.

«На пик путинизма этот мир взберется 9 мая 2020 года на Красной площади. Это будет личный день победы Путина», – отмечает блогер.

Он также уверен, что день победы президента РФ не будет вечным, но сейчас весь мир оказался под тапком подполковника КГБ.

Пользователи сети решили прокомментировать написанное блогером на своей странице в сети. Многие согласились с его высказыванием, другие нет.

«Нет. Экономика диктует политику. И только так», «Такие же мысли», «Думаю, что Грета одна из них. А ее переживания за климат— это просто эффектный выход на сцену».

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Эстония не пойдет на ратификацию договора, даже если это сделает Госдума РФ. Туда закон был внесен в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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